Trabajadores de Tyson exigen compensación e igualdad

Tyson Foods confirmó que la empresa cerrará la planta de Van Buren a partir del 12 de mayo de 2023.

Los trabajadores de Tyson llevaron sus demandas a la sede mundial de Tyson en Springdale el viernes, 14 de abril.

La organizadora de la protesta Magaly Licolli de Venceremos dijo que los manifestantes habían hablado previamente con la gerencia en la planta de Van Buren, y cuando sus demandas aún no fueron respondidas, el grupo decidió viajar hasta la sede mundial de Tyson en Springdale.

Los manifestantes dicen que enfrentaron muchos problemas al llegar. Se les nego el estacionamiento en la sede, a pesar de ser empleados, y se les dijieron que no podían protestar.

“Sabemos que esta es una forma de desanimar a los trabajadores, dividir a los trabajadores y hacernos creer que tenemos que parar, pero vamos a seguir adelante”, dijo Licolli.

Los representantes del grupo fueron llevados a la sede mundial para discutir sus demandas a puerta cerrada. Después, los organizadores dicen que no se cumplieron sus demandas.

“Tyson sigue encontrándonos con la misma actitud, que no van a proporcionar nada más a los trabajadores y que hicieron todo lo posible para proteger a los trabajadores”, dijo Licolli. “No mencionaron ningún detalle de cómo iban a proteger a los trabajadores lesionados”.

Las protestas continuaron después de que la policía respondió a la multitud en la acera de Don Tyson Parkway. El oficial proporcionó la documentación necesaria para que la protesta continuara.

“Este es, en última instancia, el mensaje que queremos enviar a todos los trabajadores en Arkansas y en todo el país: que deberían poder ejercer el derecho a defender su dignidad”, agregó Licolli.

Las protestas en la planta Van Buren Tyson comenzaron el lunes por la mañana y, según se informa, llamaron la atención sobre las desigualdades de los empleados relacionadas con el cierre de la planta.

La protesta anterior fue en respuesta a la compensación injusta tras el próximo cierre de la planta y el despido de trabajadores, según una organización que apoya la huelga.

5NEWS se ha comunicado con Tyson para obtener una respuesta a la protesta y actualizará este artículo a medida que haya más información disponible.

Los trabajadores de Tyson exigen:

Igualdad de trato en comparación con los supervisores y los empleados corporativos

Pago completo del tiempo de vacaciones no utilizado al final del empleo

Responsabilidad total por reclamos de compensación para trabajadores

Condiciones laborales justas

Según la organización que defiende a los trabajadores de Tyson, los supervisores de la empresa están recibiendo un paquete de indemnización, pero los trabajadores de planta no lo recibirán y, según los informes, Tyson también se niega a pagar el tiempo de vacaciones no utilizado y no permite que los trabajadores tomen días de vacaciones antes del cierre.

