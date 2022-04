Victimas del tornado en Springdale podrían calificar para asistencia de desastre

La asistencia podria incluir reparos de casa, limpieza, eliminación de escombros domésticos, y reparos de propiedad personal.

WASHINGTON COUNTY, ARKANSAS, Ark. — Los inquilinos y dueños de casa en el condado de Washington quienes fueron afectados por las tormentas severas y tornados del 30 de marzo de 2022, podrian ser elegibles para asistencia de desastres.

La asistencia sera por medio de el Programa de Asistencia Individual del Estado de Arkansas y las aplicaciones estarán disponibles a partir del lunes, 25 de abril, hasta el viernes 6 de mayo de 2022.

Para ser elegible, primero tendra que aplicar para asistencia por medio de la Administración de Pequeñas Empresas.

La asistencia podria incluir:

Reparos de casa

Limpieza

Eliminación de escombros domésticos

Reparos de propiedad personal

Casas segundas, vehículos, cobertizos, cercados, y negocios, no son elegibles para la asistencia.

Los residentes afectados pueden llamar para aplicar al número de teléfono 1-888-683-2336. Las horas de operacion son de lunes a viernes de 8 a.m-4 p.m.

Requisitos:

Dirección del domicilio dañado

Prueba de propiedad o contrato de arrendamiento

Información de aseguranza

Número de seguro social

Información detallada del daño

Número de teléfono

Dirección de correo electrónico

El Departamento de Emergencias del condado se encargara de inspeccionar y verificar los daños.

