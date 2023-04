Librería Mas Libritos de NWA tiene como objetivo crear una cultura de lectura inclusiva

A medida que el mes de la historia de la mujer llega a su fin, dos empresas propiedad de latinas de NWA se asociaron para amplificar las voces de las minorías.

Mas Libritos es una librería feminista interseccional. Es la única librería en el noroeste de Arkansas que se enfoca específicamente en libros y narraciones para personas de raza negra, indígenas y personas de color tambien conocido por sus abreviaciones BIPOC (Black, Indigenous People of Color). Los expertos dicen que la cantidad de mujeres empresarias está creciendo, pero aún quedan obstáculos, y los hombres superan en número a las mujeres cuando se trata a la propiedad del negocio.

Mas Libritos se lanzó en línea y en las redes sociales en septiembre, pero los eventos emergentes comenzaron en enero.

"Para mí, es muy importante tener representación en los libros que estamos leyendo", dijo Diana Domínguez, propietaria de la librería Mas Libritos.

Domínguez dice que al crecer en un hogar de inmigrantes, vio una necesidad insatisfecha en la comunidad y decidió curar un espacio.

"Todos los libros que llevo dentro de la librería han sido escritos, ilustrados o cuentan las historias de nuestras comunidades", explicó Domínguez.

Mas Libritos no tiene una tienda física. Domínguez dice que hay algunas razones por las cuales:

"Existen barreras estructurales y sistémicas que me han prohibido tener una tienda física. Creo que muchas de ellas tienen que ver con el capital, y no necesariamente porque no tengo los fondos. Otra razón por la que estoy postergando un lugar físico es que es realmente importante para mí tener la aceptación de la comunidad. Quiero poder hacer crecer esa relación con la comunidad y llegar al punto en que sea financiada por la comunidad ".

A partir de ahora, se asocia con otro restaurante propiedad de latinas en Springdale llamado Bites and Bowls, que dice que es importante que las mujeres apoyen a las mujeres.

"Especialmente como latinas, somos una población y un grupo demográfico en aumento que están abriendo negocios en los Estados Unidos, pero aún falta infraestructura, acceso a capital, tutoría y redes", dijo Domínguez.

Domínguez era un habitual de Bites and Bowls y creó un vínculo con la propietaria Sandra Carrasco. La sociedad comenzó con una conversación informal sobre los sueños y metas de Diana y fue entonces cuando Carrasco se ofreció a echarle una mano.

Bites and Bowls organiza eventos emergentes de Mas Libritos una vez al mes y dice que, en su caso, es beneficioso para su restaurante.

"La primera venta estuvo ocupada aquí, por lo que se tradujo en buenas ventas para nosotros, pero más que eso, tenemos que pensar en lo que Mas Libritos traerá a la comunidad, ¿no? Entonces, en mi opinión, son los libros", dijo Carrasco.

Y lo más importante, los libros se dirigen a audiencias que no siempre están representadas.

"Cuando tenemos una colección que llama la atención de los jóvenes latinos, o incluso de mi propio hijo cuando vemos libros bilingües, espero con ansias lo que va a crear", dijo Carrasco.

"Siempre hablo de leer para mí como un espacio donde puedo desmantelar, desafiar, aprender y volver a aprender muchas cosas sobre mí. Quiero que la comunidad pueda experimentar eso, pero también ¿cómo pueden experimentar eso si no tienen acceso a esos libros", dijo Domínguez.

Si desea leer esta clase de libros, puede visitar Mas Libritos el sábado 1 de abril en el festival del libro del noroeste de Arkansas en las afueras de Ozark Beer Company en el centro de Rogers de 10 a.m. a 5 p.m.

El siguiente evento emergente es en Bites and Bowls el 15 de abril de 10 a. m. a 2 p. m. en 2323 S Old Missouri Road Suite E Springdale.

También puede pedir los libros en línea en su sitio web.

