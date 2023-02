Febrero es el mes de concientización sobre la violencia en el noviazgo adolescente, vea esta lista de señales

Peace at Home Family Shelter dice que si usted o alguien que conoce está en una relación violenta, puede llamarlos al 1-877-442-9811.

Febrero es el mes de Concientización sobre la Violencia en el Noviazgo Adolescente y Peace at Home Family Shelter (PAHFS, por sus siglas) está compartiendo señales de advertencia de este abuso.

PAHFS es una organización sin fines de lucro en Fayetteville que brinda servicios gratuitos a víctimas de violencia doméstica. Su misión es "empoderar a las víctimas de violencia doméstica para que sobrevivan y prosperen fomentando su autodeterminación y valentía; y promover relaciones saludables y comunidades compasivas a través de la educación, la divulgación y la defensa".

Peace at Home dice que "el abuso en el noviazgo es un patrón de conductas coercitivas, intimidatorias o manipuladoras utilizadas para ejercer poder y control sobre una pareja. Si bien la violencia en el noviazgo se define como un patrón, eso no significa que la primera instancia de abuso no sea también la violencia en el noviazgo; simplemente reconocemos que la violencia en el noviazgo tiende a implicar una serie de conductas abusivas a lo largo del tiempo".

Aquí hay una lista de señales de advertencia de abuso de noviazgo:

Revisar su teléfono, correo electrónico o cuentas de redes sociales sin su consentimiento.

Menospreciarte con frecuencia, especialmente frente a los demás.

Aislarlo de amigos o familiares (física, financiera o emocionalmente).

Celos extremos o inseguridad.

Arrebatos explosivos, temperamento o cambios de humor.

Cualquier forma de daño físico.

Comportamiento posesivo o controlador.

Presionarla o obligarle a tener relaciones sexuales.

Peace at Home tiene una línea de crisis las 24 horas disponible en inglés y español. PAHFS dice que si usted o alguien que conoce está en una relación violenta, puede llamarlos al 1 (877) 442-9811.

