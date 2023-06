Encuesta del Departamento de Policía de Fort Smith ya está abierta

La encuesta ya esta disponible en inglés y español.

Los residentes de Fort Smith ya pueden tomar una encuesta sobre los servicios de el Departamento de Policía de Fort Smith (FSPD).

La encuesta está diseñada para que FSPD improvise sus operaciones segun los comentarios del publico. La encuesta se habre cada dos años. La ultima encuesta se hiso en el año 2021, segun FSPD.

La policía dice que la encuesta consiste de ocho preguntas. Seis de ellas son de opcion multiple, y dos de respuesta abierta. La encuesta esta disponible en ingles y español.

"Usaremos sus respuestas para mejorar nuestras operaciones", dijo FSPD. "Como siempre, agradecemos a todos a los que servimos por el apoyo que nos han mostrado a lo largo de los años y cualquier comentario constructivo que tengan que ofrecer."

FSPD dice que la encuesta está disponible solo para las personas que estan suscritas a los servicios de GovDelivery. Si no estás suscrito, puedes hacerlo haciendo clic aquí.





