Policía de Fort Smith arresta a un adolescente sospechoso en homicidio de la tienda Doug's Convenience

La policía sospecha que el joven de 15 años está involucrado en el homicidio de la tienda Doug's Convenience el 24 de marzo.

Example video title will go here for this video

Next up in 5

FORT SMITH, Ark. — To read this article in English, click here.



La policía de Fort Smith realizó una operación SWAT el jueves 4 de mayo, en la que arrestaron a Kemuel Mark Andrew Stucki, de 15 años, de Barling, sospechoso de estar involucrado en el asesinato de Chanell Moore en una tienda de conveniencia el 24 de marzo.

El arresto tuvo lugar en la cuadra 9800 de Mayo Drive el jueves por la noche.

En la declaración jurada del arresto de Stucki, se afirma que estuvo involucrado en un robo agravado el 12 de diciembre de 2022, cuando supuestamente ingresó a una estación de servicio de Barling y exigió al empleado que llenara una bolsa con bolígrafos de vape y señaló que tenía un arma debajo de su sudadera con capucha. En ese robo, Stucki supuestamente vestía un pasamontañas negro y una sudadera con capucha gris, similar al sospechoso que mató a Chanell Moore dentro de la tienda Doug's Convenience el 24 de marzo.

Después de salir de la tienda el 12 de diciembre, el sospechoso volvió a entrar en la tienda y dijo que pagaría por los vaporizadores y se quitó el pasamontañas. Sin embargo, terminó tomando cuatro vapeadores y se fue sin comprarlos, dice la declaración jurada.

Fue a través del video de vigilancia del robo de la gasolinera en Barling que la policía dice que pudo identificar a Stucki como el sospechoso involucrado en el homicidio en Doug's Convenience.

La policía informó que Chanell Moore, madre de cuatro hijos, fue asesinada a tiros después de que un sospechoso ingresó a la tienda Doug's Eastside Convenience en Rogers Avenue mientras ella trabajaba y le disparó.

El padre de Chanell Moore, Charles, sigue preguntando "¿Por qué?... No importa si ella estaba teniendo un mal día, ella siempre mostraba una sonrisa y eso es lo que no entendía. ¿Por qué sucedió? ¿Cuál fue el motivo detrás de eso, porque ella no lastimó a la gente". Charles Moore dice que está agradecido de tener una comunidad amorosa para apoyarlo a él y a su familia durante las temporadas más difíciles de su vida.

Stucki ha sido acusado de robo agravado, asesinato en primer grado y acto terrorista, dijo la FSPD. Su fianza se fijó en $ 250,000 en efectivo. Según Shue, la lectura de cargos de Stucki está programada para el miércoles 10 de mayo en el Tribunal de Circuito del Condado de Sebastian.

Dado que Stucki está siendo acusado por el fiscal del condado de Sebastian, Daniel Shue, como adulto, 5NEWS elige usar su nombre completo a pesar de que es menor de edad.

Quédese con 5NEWS para obtener actualizaciones sobre esta historia en desarrollo.

Follow 5NEWS on social media: Facebook | Twitter | Instagram | YouTube

Download the 5NEWS app on your smartphone:

Stream 5NEWS 24/7 on the 5+ app: How to watch the 5+ app on your streaming device

To report a typo or grammatical error, please email KFSMDigitalTeam@tegna.com