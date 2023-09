Peso Pluma se presentará esta noche en Rogers

Un portavoz de Walmart AMP confirmó que aunque el show de esta noche está agotado, aún hay boletos para el show de mañana.

ROGERS, Ark. — To read this article in English, click here.

Uno de los artistas más grandes del momento esta por presentarse en concierto en Rogers esta noche.

El cantante y rapero Peso Pluma estara en concierto en el Walmart AMP, hoy a las 8 p.m. Con mas de 10 millones de seguidores en Instagram, el cantante de 24 años a rompido records musicales en todas partes del mundo. Su cancion, "Ella Baila Sola" en colaboracion con el grupo Eslabon Armado, ha sido la sensacion de este verano en la comunidad hispana.

Cuando Walmart AMP primero anuncio que Peso Pluma vendria a Rogers, tuvieron que agregar una fecha adicional para Labor Day (dia del labor).

5NEWS habló con el presentador de podcast District 3, Irvin Camacho quien dijo que la comunidad estaba muy emocionada. Camacho dice que la gente se ha acercado a Walmart AMP para pedir que se agregen artistas latinos para venir a el Noroeste de Arkansas, y espera que continúen trayendo grandes artistas como Peso Pluma.

"Así que, con suerte, eso cambiará, ya sabes, después de que vean no solo lo rápido que se venden los boletos, sino también cómo la gente se presentará hoy y comprará bebidas, pagará por el estacionamiento, todas estas cosas diferentes y también traerá dinero a la comunidad porque, como saben, cuando hay un gran evento en el área, la gente va a restaurantes. Algunas personas venden camisas de Peso Pluma que personalizan aquí también. Así que los negocios están teniendo un buena impacto", dijo Camacho.

