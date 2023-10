Las actuaciones incluyen acróbatas, trapecistas, comediantes, malabaristas y más.

FORT SMITH, Ark. — To read this article in English, click here.

Do Portugal Circus llega a Fort Smith por primera vez.

El circo, estacionado en Central Mall, tuvo su primer espectáculo el viernes 6 de octubre. Estará en la ciudad hasta el 15 de octubre, segun su pagina.

Los boletos se pueden comprar en lineao en persona tres horas antes del espectáculo. Los precios comienzan en $15 para niños y $25 para adultos. Hay paquetes familiares disponibles, así como asientos mas cercanos.

La presentación incluye acróbatas, trapecistas, comediantes, malabaristas y más.

Horarios del circo:

Sabado Oct 7: 5 p.m. and 8 p.m.

5 p.m. and 8 p.m. Domingo Oct 8: 2 p.m. and 5 p.m.

2 p.m. and 5 p.m. Lunes Oct 9: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Jueves Oct 12: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Viernes Oct 13: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Sabado Oct 14: 5 p.m. and 8 p.m.

5 p.m. and 8 p.m. Domingo Oct 15: 5 p.m. and 8 p.m.

Para comprar boletos, haga clic aquí.

