Celebracion tradicional de Quinceañeras | Mes de la Herencia Hispana

Con comidas tradicionales, dulces y una pista de baile, la fiesta de Quince se llevó a cabo en Rogers.

Familiares y amigos cercanos se reunieron en el Centro de Eventos Metroplexpara la Quinceañera de Leslie Campos.

Con comidas tradicionales, dulces y una pista de baile, la fiesta de Quince se llevó a cabo el 30 de septiembre en el centro de eventos de Rogers.

"Es mi día, mis 15. Lo voy a disfrutar", dijo Leslie.

La fiesta es exclusivamente para Leslie, cuyo nombre brilló con un gran cartel detrás del trono en el que estaba sentada. Muchas culturas marcan la transición de una niña a una mujer con una celebración. En muchas comunidades latinas, lo hacen a través de una Quinceañera.

La celebración del sábado no podía realizarse sin los padres Miria y Fernando Campos. "Es una transición desde hoy, de ser una adolescente a ser una joven, y es un trabajo más difícil para nosotros como padres guiarla desde aquí. Ella necesita concentrarse en el difícil camino que tiene por delante", dijo Miria.

"Realmente significa mucho para mí. Ya no me verán como su pequeña niña. Ni como una princesita", dijo Leslie.

Durante la celebración que duró todo el día, las familias primero se reunieron en la iglesia para hacer la transición ante su congregación. La adolescente con su vestido grande y sus chambelanes pasó el día en una limusina y tuvo un fotógrafo siguiéndola todo el día para capturar el día especial

“Desde pequeña me dijo que quería su quinceañera”, dijo Miria.

“Es un esfuerzo enorme para una gran fiesta”, añadió Miria. "Estoy feliz de que esté disfrutando de su fiesta. Antes la veía estresada, pero ahora la veo muy feliz. Su rostro se ve diferente. Estoy muy orgulloso de ella porque pensé que estaría estresada, pero no es así".

La familia viajó desde todo el país e incluso desde la casa de sus padres en Guanajuato, México, para ver a Leslie en su gran día.

Todo el trabajo realizado para la Quinceañera de Leslie es aún más impresionante cuando descubres que también es el primer quince de sus padres.

"Como no tube quinceañera, quería que mi hija tuviera la mejor quinceañera que pudiéramos ofrecerle", dijo Miria.

"Realmente significa mucho para mí porque todos vamos a celebrar mi día juntos", dijo Leslie.

Los 15 años de Leslie desembocan en un día que marca sólo el comienzo de su vida.

Los padres de Leslie dicen que están orgullosos de su hija y de todo el trabajo que ella personalmente puso en sus quince. Esperan que ella pueda recordar estas experiencias que está teniendo con sus seres queridos y tal vez algún día continúe valorando sus tradiciones y transmitiéndolas a las generaciones futuras.

