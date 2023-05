Descubre el histórico Elvis Barbershop Museum en Fort Smith

El Elvis Barbershop Museum va más allá para preservar la historia de cuando el Rey del Rock and Roll pasó un tiempo en Arkansas.

Example video title will go here for this video

Next up in 5

FORT SMITH, Ark. — To read this article in English, click here.



¿Quién no ama el rock and roll? Si pensabas que era una pregunta escandalosa, ¡estás de suerte!

Un museo en nuestra comunidad está dedicado a una estrella de rock legendaria. Se centra en el hombre conocido como el Rey del Rock and Roll. Si no lo has adivinado aun, estamos hablando nada menos que de Elvis Presley.

De todos los lugares divertidos y emocionantes para visitar en nuestra área, Elvis Barbershop Museum va más allá para preservar la historia de cuando el Rey del Rock'n'Roll pasó un tiempo en Arkansas

Usted y su familia pueden hacer un viaje al Museo Elvis en Fort Chaffee en Fort Smith. Mientras esté allí, emerja a fines de la década de 1950.

El Museo de la Barbería es conocido por hacer el "corte de pelo que se escuchó en todo el mundo". ¿Por qué? El corte de pelo de Elvis fue una gran noticia durante ese tiempo.

Si no nos cree, entonces solo tendrá que leer la carta enviada al presidente Dwight Eisenhower por una fan diciendo que "simplemente moriría" si le cortaran el pelo.

Un poco dramático, sí, pero el museo tiene de todo, desde sillas de barbería usadas en esa época hasta la cámara y el micrófono exactos que usaban los medios.

Dato curioso: ¡el micrófono en exhibición fue utilizado por un reportero de noticias del Canal 22, que ahora conoce como Canal 5!

Una vez que obtenga su dosis de Elvis en el museo, puede cruzar el estacionamiento para aprender sobre la historia de Fort Chaffee.

Follow 5NEWS on social media: Facebook | Twitter | Instagram | YouTube

Download the 5NEWS app on your smartphone:

Stream 5NEWS 24/7 on the 5+ app: How to watch the 5+ app on your streaming device