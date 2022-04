Feria de Salud Comunitaria de Baptist Health se llevará acabo el Cinco de Mayo en Fort Smith

La clínica estara ofreciendo examenes de salud, vacunas contra el COVID-19, y información de salud gratis.

Example video title will go here for this video

Next up in 5

FORT SMITH, Ark. — Baptist Health La Clínica del Pueblo tendra una feria de salud comunitaria que se llevara acabo el Cinco de Mayo.

La clínica estara ofreciendo examenes de salud, vacunas contra el COVID-19, y informacion de salud gratis.

Las pruebas gratuitas incluyen:

Presión arterial

arterial Glucosa en la sangre

Peso e índice de masa corporal

Densidad ósea

Tambien habrá vacunas contra el COVID-19 para mayores de 15 años. La clínica tambien brindara informacion sobre la salud de los senos, accidentes cerebrobasculares y ataques cardíacos, y la importancia de la RCP usando soló las manos.

Habran perros calientes gratis y tambien habra comida mexicana para la venta.

El evento se llevara acabo el jueves, 5 de mayo en el estacionamiento de la clinica de 11 a.m. a 1 p.m.

Baptist Health Clinic esta localisado en 4700 Kelley Highway Suite B.

Baptist Health La Clínica del Pueblo will hold its first Community Health Fair on Thursday, May 5th, from 11 a.m. to 1... Posted by Baptist Health Fort Smith & Van Buren on Thursday, April 28, 2022

5NEWS ON SOCIAL MEDIA: Facebook | Twitter | Instagram | YouTube

HOW TO ADD THE 5NEWS APP TO YOUR STREAMING DEVICE

ROKU: add the channel from the ROKU store or by searching for KFSM in the Channel Store.

For Fire TV, search for "KFSM" to find the free app to add to your account. Another option for Fire TV is to have the app delivered directly to your Fire TV through Amazon.